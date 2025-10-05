«Эмоции взяли верх». Антонелли объяснил 4-е место на квалификации в Сингапуре

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал своё четвёртое место в квалификации Гран-при Сингапура. Итальянец признался, что слишком сильно рисковал на решающем круге, пытаясь побороться за первый ряд стартовой решётки.

«Эмоции взяли верх. Я начал пилотировать напряжённо, потому что понял, что есть шанс попасть хотя бы на первый ряд — мы были быстры. Но я перестарался, стал атаковать всё агрессивнее и заходить в повороты с излишней скоростью. Это вышло за пределы допустимого. В итоге второй быстрый круг в Q3 оказался даже хуже, чем мой лучший круг во втором сегменте», — приводит слова Антонелли после квалификации Autosport.