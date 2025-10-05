Вассёр ответил на жалобы Хэмилтона насчёт тактики «Феррари» в квалификации

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр ответил на жалобы семикратного чемпиона серии Льюиса Хэмилтона насчёт тактики в квалификации Гран-при Сингапура. Льюис был недоволен тем, что в команде решили заглушить машину в боксах и ждать момента для выезда, из-за чего упала температура шин.

«Нелегко найти правильный подход к шинам на подготовительном круге, и, возможно, если у тебя комфортные температуры в начале круга, а не в конце, то всё оказывается на пределе. Но я хочу подчеркнуть позитивные моменты этого уикенда. Мы были на хорошем уровне в пятницу утром, мы показали результат в первом сегменте квалификации, и нам нужно продолжать развиваться и придерживаться такого подхода. Нужно продолжать стараться и быть уверенными, что мы можем это сделать», — приводит слова Вассёра Sky Sports.