Ферстаппен пояснил свою позицию насчёт жалоб на грязный воздух от машины Норриса

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») пояснил свою позицию насчёт жалоб на грязный воздух от «Макларена» Ландо Норриса в квалификации Гран-при Сингапура.

«В квалификации ты всегда стараешься создать разрыв в шесть-семь секунд, чтобы тебя ничто не отвлекало. Обычно в третьем сегменте ты не видишь другую машину, если вы не на разных программах. Но в данном случае для всех очевидно, что надо делать, так что разрывы большие.

Но, конечно, иногда так случается, что на уличной трассе пилотам становится скучно, они расстраиваются после ошибок, и потом получается, что перед тобой машина в двух-трёх секундах.

Я имею в виду, тебе нужен максимально чистый воздух, особенно на круге в третьем сегменте, потому что ты абсолютно на пределе в плане торможения и всего остального. Я чуть потерял в прижимной силе, поехал прямо — и всё», — приводит слова Ферстаппена издание Autosport.