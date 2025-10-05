Пьер Гасли начнёт гонку Гран-при Сингапура с пит-лейна

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В команде Формулы-1 «Альпин» сообщили о том, что 29-летний французский гонщик коллектива Пьер Гасли начнёт гонку 18-го этапа сезона-2025 Гран-при Сингапура с пит-лейна.

Пресс-служба заявила, что на болиде Пьера были изменены настройки в режиме «закрытого парка».

Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:29.158.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.182.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.366.

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.379.

5. Ландо Норрис («Макларен») +0.428.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.530.

7. Шарль Леклер («Феррари») +0.626.

8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.688.

9. Оливер Берман («Хаас») +0.710.

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.797.

После второго сегмента выбыли:

11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:30.141.

12. Алекс Албон («Уильямс») — 1:30.202 — после сессии дисквалифицирован.

13. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:30.235 — - после сессии дисквалифицирован.

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:30.320.

15. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:30.353.

После первого сегмента выбыли:

16. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:30.820.

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:30.949.

18. Франко Колапинто («Альпин») — 1:30.982.

19. Эстебан Окон («Хаас») — 1:30.989.

20. Пьер Гасли («Альпин») — 1:31.261.