Пьер Гасли начнёт гонку Гран-при Сингапура с пит-лейна

В команде Формулы-1 «Альпин» сообщили о том, что 29-летний французский гонщик коллектива Пьер Гасли начнёт гонку 18-го этапа сезона-2025 Гран-при Сингапура с пит-лейна.
Пресс-служба заявила, что на болиде Пьера были изменены настройки в режиме «закрытого парка».
Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:29.158.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.182.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.366.
4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.379.
5. Ландо Норрис («Макларен») +0.428.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.530.
7. Шарль Леклер («Феррари») +0.626.
8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.688.
9. Оливер Берман («Хаас») +0.710.
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.797.
После второго сегмента выбыли:
11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:30.141.
12. Алекс Албон («Уильямс») — 1:30.202 — после сессии дисквалифицирован.
13. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:30.235 — - после сессии дисквалифицирован.
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:30.320.
15. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:30.353.
После первого сегмента выбыли:
16. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:30.820.
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:30.949.
18. Франко Колапинто («Альпин») — 1:30.982.
19. Эстебан Окон («Хаас») — 1:30.989.
20. Пьер Гасли («Альпин») — 1:31.261.