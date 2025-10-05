Алекс Албон стал вторым пилотом, стартующим на ГП Сингапура с пит-лейна

29-летний тайско-британский пилот Формулы-1 Алекс Албон, представляющий команду «Уильямс», начнёт основную гонку 18-го этапа сезона-2025 Гран-при Сингапура с пит-лейна.

Технический делегат Международной автомобильной федерации (ФИА) Джо Бауэр сообщил о том, что на болиде Алекса были изменены настройки в режиме «закрытого парка», что приводит к старту с пит-лейна.

Ранее пресс-служба французской команды «Альпин» сообщила о том, что их пилот Пьер Гасли также начнёт гонку с пит-лейна.

По итогам квалификации, в которой Албон показал 12-е время, а его напарник Карлос Сайнс — 13-е, оба гонщика «Уильямса» были дисквалифицированы из-за слишком широко открывающегося DRS.