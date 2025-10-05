Скидки
Экс-пилот Ф-1 указал на возможную причину резкого прогресса «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1 Гидо ван дер Гарде прокомментировал недавние успехи «Ред Булл», которые вернули команду в борьбу за титул в личном зачёте. Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен продолжил серию сильных гонок, а «Макларен» потерял темп.

«Лоран Мекис видел, что «Рейсинг Буллз» очень хороши даже на бордюрах и неровностях. И вот в последних гонках мы видим, как болид «Ред Булл» внезапно стал работать намного лучше. Никто точно не говорит, что именно изменили, но очевидно, что команда нашла новый подход, который даёт результат», — приводит слова ван дер Гарде Nextgen-Auto.

