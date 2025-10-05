«Ферстаппен выиграл 4 гонки и веселится». Баттон — о титульной борьбе в Ф-1 в сезоне-2025

Чемпион Формулы-1 в сезоне-2009, а ныне эксперт Дженсон Баттон высказался о титульной борьбе в сезоне-2025.

«Когда вы оглядываетесь на Баку, то видите, что ”Макларены" по-прежнему были быстры. Просто оба пилота команды [Оскар Пиастри и Ландо Норрис] в борьбе за титул, и, я думаю, это начинает сказываться. Бороться за чемпионство очень тяжело психологически. Кроме того, у вас есть Макс, который выиграл четыре гонки и просто развлекается. Это действительно показывает разницу в том, что нужно быть уверенным в себе, не думать о том, что происходит вокруг, и просто выполнять свою работу. Если он сможет победить и в Сингапуре, то будет бороться за этот титул», — сказал Баттон в эфире Sky Sports.