Цунода отметил влияние Лорана Мекиса на прогресс «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода прокомментировал прогресс команды на последних Гран-при.

«Я обязан своим прогрессом в последних гонках Лорану Мекису. После того как он пришёл в «Ред Булл», он сказал инженерам: «Юки сделал вот так, чтобы добиться максимума в этом повороте». Настройки, которые я пробовал две гонки назад, я часто использовал в «Рейсинг Буллз». Когда я с ней ездил, машина ощущалась просто идеально», — приводит слова Цуноды Nextgen-Auto.

Напомним, «Ред Булл» изменил подход к настройкам болида, а на Гран-при Сингапура привёз новое переднее антикрыло, которое использует только Макс Ферстаппен.

