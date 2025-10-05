Марко объяснил, почему болиды «Ред Булл» стали быстрее

Советник команды «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал недавние успехи команды после последних Гран-при.

«Мы сделали много разных шагов, включая новые компоненты, но самый большой прогресс пришёл от изменения подхода команды. Мы больше не полагаемся исключительно на данные симулятора — инженеры и пилоты садятся вместе, обсуждают ситуацию и находят компромисс. Этот подход позволяет нам быть конкурентоспособными на всех трассах», — приводит слова Марко Nextgen-Auto.

Ранее влияние Лорана Мекиса на прогресс «Ред Булл» отметил пилот команды Юки Цунода.

Материалы по теме Цунода отметил влияние Лорана Мекиса на прогресс «Ред Булл»

Самые именитые команды Формулы-1