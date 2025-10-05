Скидки
Марко объяснил, почему болиды «Ред Булл» стали быстрее

Марко объяснил, почему болиды «Ред Булл» стали быстрее
Советник команды «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал недавние успехи команды после последних Гран-при.

«Мы сделали много разных шагов, включая новые компоненты, но самый большой прогресс пришёл от изменения подхода команды. Мы больше не полагаемся исключительно на данные симулятора — инженеры и пилоты садятся вместе, обсуждают ситуацию и находят компромисс. Этот подход позволяет нам быть конкурентоспособными на всех трассах», — приводит слова Марко Nextgen-Auto.

Ранее влияние Лорана Мекиса на прогресс «Ред Булл» отметил пилот команды Юки Цунода.

