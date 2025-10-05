Скидки
«Не злитесь на Бедзекки». Маркес высказался о своём переломе на ГП Индонезии

«Не злитесь на Бедзекки». Маркес высказался о своём переломе на ГП Индонезии
Комментарии

32-летний испанский мотогонщик и семикратный чемпион серии MotoGP Марк Маркес в социальных сетях обратился к своим поклонникам после полученного перелома правой руки во время основной гонки Гран-при Индонезии.

MotoGP 2025. Этап 18, Мандалика, Индонезия
Гран-при Индонезии. Основная гонка
05 октября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Фермин Альдегер
Ducati
41:07.651
2
Педро Акоста
KTM
+6.987
3
Алекс Маркес
Ducati
+7.896

Фото: Из личного архива Марка Маркеса

«Не лучший способ отпраздновать чемпионство, но это гонки. Сегодня мы полетим в Мадрид, и врачи всё оценят.

Пожалуйста, не обижайтесь на Марко [Бедзекки], никто не делает этого специально. Спасибо за вашу поддержку», — написал Маркес в социальной сети Х.

По ходу первого круга один из фаворитов заезда Марко Бедзекки («Априлья») ошибся и вынес Марка, который в результате падения и получил перелом.

20-летний дебютант Альдегер выиграл ГП Индонезии MotoGP, Марк Маркес сломал руку
