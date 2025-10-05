Скидки
Окончательная стартовая решётка Гран-при Сингапура Формулы-1

Окончательная стартовая решётка ГП Сингапура Формулы-1 после штрафов и дисквалификаций
Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала окончательную решётку Гран-при Сингапура Формулы-1. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
05 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Не началось

Пьер Гасли («Альпин») и Александер Албон («Уильямс») начнут заезд с пит-лейна. Также Албон и его напарник Карлос Сайнс, показавшие 12-е и 13-е время в квалификации, были дисквалифицированы и отправлены в конец решётки.

Гран-при Сингапура. Окончательная стартовая решётка

1. Джордж Расселл («Мерседес»).
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
3. Оскар Пиастри («Макларен»).
4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
5. Ландо Норрис («Макларен»).
6. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
7. Шарль Леклер («Феррари»).
8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).
9. Оливер Берман («Хаас»).
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).
12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
13. Юки Цунода («Ред Булл»).
14. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
16. Франко Колапинто («Альпин»).
17. Эстебан Окон («Хаас»).
18. Карлос Сайнс («Уильямс»).
Пьер Гасли («Альпин») — с пит-лейна.
Алекс Албон («Уильямс») — с пит-лейна.

«Ферстаппен выиграл 4 гонки и веселится». Баттон — о титульной борьбе в Ф-1 в сезоне-2025
