«Предложил глупый эксперимент». Леклер — о 7-м месте в квалификации Сингапура

Пилот Формулы-1 Шарль Леклер, представляющий «Феррари», высказался о седьмом месте в квалификации Гран-при Сингапура.
«К сожалению, мы так и не нашли решения. На протяжении всего уикенда я пытался добиться стабильности в работе машины, но выхода не было. В конце третьего сегмента я просто сказал: «Хорошо, давайте попробуем что-нибудь немного глупое с передним антикрылом, попробуем изменить машину». В любом случае болид непредсказуем при недостаточной поворачиваемости и точно так же непредсказуем при избыточной поворачиваемости, но, по крайней мере, я предпочитаю избыток.
Мне удалось проехать хороший круг на изношенной резине, но затем я надел свежую, и ощущения были совершенно другими. Так что да, я не смог сориентироваться. Глупый эксперимент? Я увеличил наклон переднего антикрыла, но эффекта никакого не было», — приводит слова Леклера издание Racingnews365.
