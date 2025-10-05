Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Предложил глупый эксперимент». Леклер — о 7-м месте в квалификации Сингапура

«Предложил глупый эксперимент». Леклер — о 7-м месте в квалификации Сингапура
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот Формулы-1 Шарль Леклер, представляющий «Феррари», высказался о седьмом месте в квалификации Гран-при Сингапура.

Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Квалификация
04 октября 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:29.158
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.182
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.366

«К сожалению, мы так и не нашли решения. На протяжении всего уикенда я пытался добиться стабильности в работе машины, но выхода не было. В конце третьего сегмента я просто сказал: «Хорошо, давайте попробуем что-нибудь немного глупое с передним антикрылом, попробуем изменить машину». В любом случае болид непредсказуем при недостаточной поворачиваемости и точно так же непредсказуем при избыточной поворачиваемости, но, по крайней мере, я предпочитаю избыток.

Мне удалось проехать хороший круг на изношенной резине, но затем я надел свежую, и ощущения были совершенно другими. Так что да, я не смог сориентироваться. Глупый эксперимент? Я увеличил наклон переднего антикрыла, но эффекта никакого не было», — приводит слова Леклера издание Racingnews365.

Материалы по теме
Вассёр ответил на жалобы Хэмилтона насчёт тактики «Феррари» в квалификации
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android