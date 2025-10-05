Скидки
Леклер удивлён низким темпом на своих любимых трассах в Баку и Сингапуре

27-летний пилот из Монако Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари», оказался удивлён своим низким темпом на двух последних этапах — Гран-при Азербайджана и Гран-при Сингапура.

«Мой темп? Очень удивляет. Потому что, будь то Баку или Сингапур, это две из моих любимых трасс в сезоне, на которых я выступаю особенно хорошо, а также мы как команда выступаем обычно на хорошем уровне. И последние два уикенда прошли явно не с тем темпом, к которому я привык», — приводит слова Леклера издание Racingnews365.

В Баку Леклер начинал гонку 10-м, а к финишу приехал девятым. В Сингапуре Шарль стартует седьмым.

