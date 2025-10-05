«За Ферстаппена и «Ред Булл». Актёр, сыгравший Супермена, посетил Гран-при Сингапура

32-летний американский актёр и сценарист Дэвид Коренсвет посетил уикенд Формулы-1 на городской трассе «Марина Бей» на Гран-при Сингапура.

Фото: Кадр из трансляции

В беседе с экс-гонщиком «Королевских гонок» и репортёром Sky Sports Мартином Брандлом Дэвид ответил, кого поддерживает на этой гонке: «Здорово быть здесь! Я болею за Макса и «Ред Булл». Это будет захватывающая гонка».

Дэвид сыграл главную роль в фильме режиссёра Джеймса Ганна «Супермен», сыграв одноимённого супергероя.

Спортивный портал «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию основной гонки в Сингапуре. С поула стартовать будет Джордж Расселл («Мерседес»). Макс Ферстаппен («Ред Булл») начнёт заезд вторым.