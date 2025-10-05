Скидки
«Не очень командная работа». Пиастри пожаловался на Норриса после контакта на старте гонки

24-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри («Макларен») пожаловался на своего напарника Ландо Норриса из-за контакта на старте гонки Гран-при Сингапура.

Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
05 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Идёт

«Да [у нас был контакт]. Это не очень командная работа, но… Нам нормально то, что произошло, или как?» — сказал Пиастри по радио.

Контакт произошёл в третьем повороте на первом круге. В результате инцидента у Норриса оказалась повреждена передняя левая торцевая пластина.

С первого места стартовал Джордж Расселл из «Мерседеса», который сохранил лидирующую позицию. Макс Ферстаппен («Ред Булл») также сохранил вторую строчку после старта. Спортивный портал «Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию.

