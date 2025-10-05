«Если будешь говорить каждый круг — отключу радио». Алонсо саркастически ответил инженеру

44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий команду «Астон Мартин», во время гонки 18-го этапа Гран-при Сингапура саркастически ответил своему инженеру.

«Осталось 34 круга...», — сказал инженер Алонсо Крис Кронин. «Если ты будешь говорить каждый круг, я отключу радио», — ответил Фернандо.

Алонсо начинал гонку в Сингапуре с 10-го места. На момент публикации испанец едет 12-м. С поула начинал заезд Джордж Расселл («Мерседес»), который продолжает лидировать. Вторым идёт четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Спортивный портал «Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию гонки.