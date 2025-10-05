Расселл выиграл ГП Сингапура Формулы-1, Ферстаппен — второй, Норрис — третий

В воскресенье, 5 октября, на городском автодроме «Марина Бей» состоялась основная гонка 18-го этапа сезона-2025 Гран-при Сингапура Формулы-1. Победу одержал британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл. Вторым финишировал Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Третий — Ландо Норрис («Макларен»).
Формула-1. Гран-при Сингапура. Гонка
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 62 круга.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +5.430.
3. Ландо Норрис («Макларен») +6.066.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +8.146.
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +33.681.
6. Шарль Леклер («Феррари») +45.996.
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1:20.251.
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:20.667.
9. Оливер Берман («Хаас») +1:33.527.
10. Карлос Сайнс («Уильямс») +1 круг.
11. Исак Хаджар («Рейсиг Буллз») +1 круг.
12. Юки Цунода («Ред Булл») +1 круг.
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
14. Алекс Албон («Уильямс») +1 круг.
15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг.
16. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.
17. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1 круг.
18. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг.
19. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
20. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1 круг.