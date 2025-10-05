Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расселл выиграл ГП Сингапура Формулы-1, Ферстаппен — второй, Норрис — третий

В воскресенье, 5 октября, на городском автодроме «Марина Бей» состоялась основная гонка 18-го этапа сезона-2025 Гран-при Сингапура Формулы-1. Победу одержал британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл. Вторым финишировал Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Третий — Ландо Норрис («Макларен»).

Формула-1. Гран-при Сингапура. Гонка

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 62 круга.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +5.430.

3. Ландо Норрис («Макларен») +6.066.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +8.146.

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +33.681.

6. Шарль Леклер («Феррари») +45.996.

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1:20.251.

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:20.667.

9. Оливер Берман («Хаас») +1:33.527.

10. Карлос Сайнс («Уильямс») +1 круг.

11. Исак Хаджар («Рейсиг Буллз») +1 круг.

12. Юки Цунода («Ред Булл») +1 круг.

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.

14. Алекс Албон («Уильямс») +1 круг.

15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг.

16. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.

17. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1 круг.

18. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг.

19. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.

20. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1 круг.