Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Макларен» — досрочный обладатель Кубка конструкторов Формулы-1 в сезоне-2025

«Макларен» — досрочный обладатель Кубка конструкторов Формулы-1 в сезоне-2025
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 5 октября, на городском автодроме «Марина Бей» состоялась основная гонка 18-го этапа сезона-2025 Гран-при Сингапура Формулы-1, на которой британский коллектив «Макларен» стал досрочным обладателем Кубка конструкторов в сезоне-2025.

Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
05 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:40:22.367
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+5.430
3
Ландо Норрис
McLaren
+6.066

После 18 этапов британский коллектив набрал 650 очков. У ближайшего преследователя в лице «Мерседеса» — 325.

Формула-1. Гран-при Сингапура. Гонка

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 62 круга.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +5.430.
3. Ландо Норрис («Макларен») +6.066.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +8.146.
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +33.681.
6. Шарль Леклер («Феррари») +45.996.
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1:20.251.
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:20.667.
9. Оливер Берман («Хаас») +1:33.527.
10. Карлос Сайнс («Уильямс») +1 круг.
11. Исак Хаджар («Рейсиг Буллз») +1 круг.
12. Юки Цунода («Ред Булл») +1 круг.
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
14. Алекс Албон («Уильямс») +1 круг.
15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг.
16. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.
17. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1 круг.
18. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг.
19. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
20. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1 круг.

Материалы по теме
«Ферстаппен в головах пилотов «Макларена». Брандл — о титульной борьбе в Ф-1 в 2025-м
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android