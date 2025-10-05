«Наши пилоты великолепны». В «Макларене» отреагировали на выигранный Кубок конструкторов

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун и руководитель гоночного коллектива Андреа Стелла после гонки Гран-при Сингапура отреагировали на выигранный досрочно Кубок конструкторов Формулы-1 в сезоне-2025.

«Потрясающая команда, все проделали великолепную работу. Невероятно выиграть второй Кубок конструкторов подряд, давненько такого у нас не было. Наши пилоты великолепно выступают весь сезон — без этого мы бы не выиграли Кубок конструкторов. У нас впереди много гонок, и я надеюсь, что оба одержат ещё немало побед», — сказал Браун после финиша.

«Невероятные эмоции, которые я хотел бы разделить с командой и поздравить всех. До конца сезона шесть гонок — и это показывает, как здорово мы выступали в этом сезоне. Мы упорно работаем, чтобы продолжить серию побед в будущих сезонах. Нас ждут большие перемены в техническом регламенте, но мы работаем на максимуме», — добавил Стелла.