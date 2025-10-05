Джордж Расселл прокомментировал победу в Гран-при Сингапура

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл прокомментировал победу в гонке Гран-при Сингапура, состоявшейся сегодня, 5 октября.

«Потрясающее чувство, особенно если учесть, что пару лет назад я упустил здесь возможность. Но сегодня мы более чем отыгрались. Очень благодарен команде, все великолепно поработали в этот уикенд. Мы, честно говоря, не знаем, откуда взялся этот темп, но я счастлив.

Пятница была для меня трудной по разным причинам, я не чувствовал себя уверенно, но в Q3 всё было в порядке — машина ощущалась прекрасно в тот момент, когда это было необходимо. На старте пришлось понервничать, ведь Макс стартовал на «софте», но первый отрезок у нас получился отличным, мы даже увеличили отрыв. Завтра нам нужно будет сесть вместе с командой, и понять, почему темп был таким высоким, чтобы он чаще повторялся», — приводит слова Расселла Sky Sports.