Ферстаппен – о втором месте на Гран-при Сингапура: это был максимум

Четырехкратный чемпион мира и гонщик «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен прокомментировал второе место в гонке Гран-при Сингапура, состоявшейся сегодня, 5 октября.
«Перед стартом трасса только-только подсохла, и с грязной части решётки нам нужно было что-то придумать, потому что обычно, если ты обогнал в первом повороте, ты сохранишь позицию, если не произойдёт ничего безумного.
Мы попытались, но это не сработало, весь первым отрезок пришлось беречь шины, пытаясь подольше оставаться на трассе. Последнее у нас получилось, но, к сожалению, вся гонка была довольно трудной. Труднее, чем я ожидал, по разным причинам.
Нам нужно разобраться кое в чём и понять, почему в этих моментах всё пошло не так. На этой трассе, даже если у тебя более высокий темп, обогнать невозможно, если, конечно, не произойдёт чего-то безумного. Так что я думаю, что второе место было для нас максимумом», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
- 5 октября 2025
-
17:31
-
17:22
-
17:12
-
17:08
-
17:00
-
16:45
-
16:45
-
16:11
-
15:10
-
15:01
-
14:43
-
14:30
-
14:18
-
14:13
-
13:42
-
13:36
-
13:29
-
12:59
-
12:39
-
12:06
-
11:53
-
11:47
-
10:51
-
10:45
-
10:44
-
10:11
-
09:50
-
09:00
-
00:56
-
00:53
-
00:50
- 4 октября 2025
-
23:57
-
23:53
-
23:00
-
22:57