Ферстаппен – о втором месте на Гран-при Сингапура: это был максимум

Четырехкратный чемпион мира и гонщик «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен прокомментировал второе место в гонке Гран-при Сингапура, состоявшейся сегодня, 5 октября.

«Перед стартом трасса только-только подсохла, и с грязной части решётки нам нужно было что-то придумать, потому что обычно, если ты обогнал в первом повороте, ты сохранишь позицию, если не произойдёт ничего безумного.

Мы попытались, но это не сработало, весь первым отрезок пришлось беречь шины, пытаясь подольше оставаться на трассе. Последнее у нас получилось, но, к сожалению, вся гонка была довольно трудной. Труднее, чем я ожидал, по разным причинам.

Нам нужно разобраться кое в чём и понять, почему в этих моментах всё пошло не так. На этой трассе, даже если у тебя более высокий темп, обогнать невозможно, если, конечно, не произойдёт чего-то безумного. Так что я думаю, что второе место было для нас максимумом», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.