Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен – о втором месте на Гран-при Сингапура: это был максимум

Ферстаппен – о втором месте на Гран-при Сингапура: это был максимум
Аудио-версия:
Комментарии

Четырехкратный чемпион мира и гонщик «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен прокомментировал второе место в гонке Гран-при Сингапура, состоявшейся сегодня, 5 октября.

Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
05 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:40:22.367
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+5.430
3
Ландо Норрис
McLaren
+6.066

«Перед стартом трасса только-только подсохла, и с грязной части решётки нам нужно было что-то придумать, потому что обычно, если ты обогнал в первом повороте, ты сохранишь позицию, если не произойдёт ничего безумного.

Мы попытались, но это не сработало, весь первым отрезок пришлось беречь шины, пытаясь подольше оставаться на трассе. Последнее у нас получилось, но, к сожалению, вся гонка была довольно трудной. Труднее, чем я ожидал, по разным причинам.

Нам нужно разобраться кое в чём и понять, почему в этих моментах всё пошло не так. На этой трассе, даже если у тебя более высокий темп, обогнать невозможно, если, конечно, не произойдёт чего-то безумного. Так что я думаю, что второе место было для нас максимумом», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Материалы по теме
Расселл выиграл ГП Сингапура Формулы-1, Ферстаппен — второй, Норрис — третий
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android