Норрис объяснил, почему не смог навязать борьбу Ферстаппену на Гран-при Сингапура

Норрис объяснил, почему не смог навязать борьбу Ферстаппену на Гран-при Сингапура
Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис прокомментировал третье место в гонке Гран-при Сингапура, состоявшейся сегодня, 5 октября.

Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
05 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:40:22.367
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+5.430
3
Ландо Норрис
McLaren
+6.066

«В этом месте, да и многих других, было скользко, но это гонки. Я прорвался на внутреннюю траекторию, пришлось внести небольшую правку рулём. Хорошо поборолись [с Пиастри]. После финиша чувствую себя не так уж и плохо — проехал бы ещё одну гонку!

Конечно, было трудно. Макс [Ферстаппен] не допускал ошибок, я, независимо от того, как себя чувствовал, выложился по полной и был близок. У нас пару раз был маленький шанс, но здесь очень трудно обгонять. Хотел бы я попытаться подобраться к Джорджу и оказать на него немного давления. Но я доволен сегодняшним днём. Я отыграл две позиции, команда выиграла Кубок конструкторов, так что я счастлив», — приводит слова Норриса Sky Sports.

Расселл выиграл ГП Сингапура Формулы-1, Ферстаппен — второй, Норрис — третий
