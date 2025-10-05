Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Льюису Хэмилтону грозит штраф по итогам Гран-при Сингапура

Льюису Хэмилтону грозит штраф по итогам Гран-при Сингапура
Аудио-версия:
Комментарии

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон вызван к стюардам ФИА после гонки Гран-при Сингапура, состоявшейся сегодня, 5 октября.

Причиной стало подозрение, что британец выехал за пределы трассы без видимой на то причины. Будет проведено разбирательство.

Напомним, Хэмилтон финишировал седьмым в гонке Гран-при Сингапура. Победителем заезда стал британец Джордж Расселл из «Мерседеса».

Формула-1. Гран-при Сингапура. Гонка

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 62 круга.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +5.430.
3. Ландо Норрис («Макларен») +6.066.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +8.146.
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +33.681.
6. Шарль Леклер («Феррари») +45.996.
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1:20.251.
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:20.667.
9. Оливер Берман («Хаас») +1:33.527.
10. Карлос Сайнс («Уильямс») +1 круг.

Материалы по теме
Расселл выиграл ГП Сингапура Формулы-1, Ферстаппен — второй, Норрис — третий
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android