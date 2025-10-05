Льюису Хэмилтону грозит штраф по итогам Гран-при Сингапура

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон вызван к стюардам ФИА после гонки Гран-при Сингапура, состоявшейся сегодня, 5 октября.

Причиной стало подозрение, что британец выехал за пределы трассы без видимой на то причины. Будет проведено разбирательство.

Напомним, Хэмилтон финишировал седьмым в гонке Гран-при Сингапура. Победителем заезда стал британец Джордж Расселл из «Мерседеса».

Формула-1. Гран-при Сингапура. Гонка

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 62 круга.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +5.430.

3. Ландо Норрис («Макларен») +6.066.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +8.146.

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +33.681.

6. Шарль Леклер («Феррари») +45.996.

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1:20.251.

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:20.667.

9. Оливер Берман («Хаас») +1:33.527.

10. Карлос Сайнс («Уильямс») +1 круг.