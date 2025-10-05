Скидки
Льюис Хэмилтон оштрафован по итогам Гран-при Сингапура

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон оштрафован по итогам гонки Гран-при Сингапура, состоявшейся сегодня, 5 октября.

Напомним, британец, пытавшийся справиться с проблемами в тормозной системе, неоднократно совершил выезд за пределы трассы.

Причина была признана стюардами неуважительной, Хэмилтон получил наказание — пятисекундный штраф, который будет добавлен к его результату в гонке. Таким образом, британец, финишировавший седьмым, смещается на восьмое место, пропуская вперёд двукратного чемпиона мира испанца Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

