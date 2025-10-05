Общий зачёт Ф-1 с учётом штрафа Хэмилтона: Норрис в 22 очках от Пиастри

В личном зачёте Формулы-1 пилот «Макларена» Оскар Пиастри сохраняет лидерство по итогам Гран-при Сингапура, однако его отрыв от Ландо Норриса сократился до 22 очков. Макс Ферстаппен уступает австралийцу 63 очка.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 336 очков

2. Ландо Норрис («Макларен») — 314

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 273

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 237

5. Шарль Леклер («Феррари») — 173

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 125

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 88

8. Александер Албон («Уильямс») — 70

9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 39

10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 37.

В Кубке конструкторов отставание «Феррари» от «Мерседеса» в итоге составляет 27 очков, а не 25, а «Астон Мартин» теперь в четырёх баллах позади «Рейсинг Буллз». «Макларен», напомним, гарантировал себе Кубок конструкторов.

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 650 очков

2. «Мерседес» — 325

3. «Феррари» — 298

4. «Ред Булл» — 290

5. «Уильямс» — 102

6. «Рейсинг Буллз» — 72

7. «Астон Мартин» — 68

8. «Кик-Заубер» — 55

9. «Хаас» — 46

10. «Альпин» — 20.