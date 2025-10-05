Скидки
Общий зачёт Ф-1 с учётом штрафа Хэмилтона: Норрис в 22 очках от Пиастри

В личном зачёте Формулы-1 пилот «Макларена» Оскар Пиастри сохраняет лидерство по итогам Гран-при Сингапура, однако его отрыв от Ландо Норриса сократился до 22 очков. Макс Ферстаппен уступает австралийцу 63 очка.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 336 очков
2. Ландо Норрис («Макларен») — 314
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 273
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 237
5. Шарль Леклер («Феррари») — 173
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 125
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 88
8. Александер Албон («Уильямс») — 70
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 39
10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 37.

В Кубке конструкторов отставание «Феррари» от «Мерседеса» в итоге составляет 27 очков, а не 25, а «Астон Мартин» теперь в четырёх баллах позади «Рейсинг Буллз». «Макларен», напомним, гарантировал себе Кубок конструкторов.

Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 650 очков
2. «Мерседес» — 325
3. «Феррари» — 298
4. «Ред Булл» — 290
5. «Уильямс» — 102
6. «Рейсинг Буллз» — 72
7. «Астон Мартин» — 68
8. «Кик-Заубер» — 55
9. «Хаас» — 46
10. «Альпин» — 20.

«Наши пилоты великолепны». В «Макларене» отреагировали на выигранный Кубок конструкторов
