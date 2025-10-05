«Поверить не могу!» Алонсо раскритиковал Хэмилтона за срезки трассы в Сингапуре

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо раскритиковал гонщика «Феррари» британца Льюиса Хэмилтона за многократные срезки трассы в гонке Гран-при Сингапура.

«Поверить не могу, просто поверить не могу! Как вообще можно ехать без тормозов? Я должен был финишировать седьмым, а не восьмым. Ладно, если ты один на трассе, но ты не можешь ехать так, когда борешься с другими.

Вчера они проигнорировали красные флаги, сегодня это. Кажется, они могут делать вообще всё, что захотят. Однажды меня пытались дисквалифицировать за оторвавшееся зеркало, а сейчас он едет без тормозов, и всё в порядке», — сказал Алонсо после финиша.