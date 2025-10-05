Скидки
Пиастри отреагировал на контакт с Норрисом в гонке Гран-при Сингапура

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал борьбу с напарником Ландо Норрисом в гонке Гран-при Сингапура.

Напомним, Норрис атаковал Пиастри на первом круге в третьем повороте и сумел обогнать, но повредил переднее антикрыло. Австралиец остался недоволен инцидентом, о чём сообщил по командному радио.

«Не думаю, что был какой-либо умысел, но был контакт, поэтому мне нужно посмотреть повтор и понять, что именно произошло.

Я ещё не видел инцидент с камеры ТВ. Мне нужно взглянуть на него, прежде чем что-либо говорить», — приводит слова Пиастри Sky Sports.

