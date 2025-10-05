Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Макларене» прокомментировали контакт Норриса и Пиастри в Сингапуре

В «Макларене» прокомментировали контакт Норриса и Пиастри в Сингапуре
Комментарии

Руководитель «Макларена» Зак Браун прокомментировал контакт пилотов команды Ландо Норриса и Оскара Пиастри в гонке Гран-при Сингапура.

Напомним, Норрис атаковал Пиастри на первом круге в третьем повороте и сумел обогнать, но повредил переднее антикрыло. Австралиец остался недоволен инцидентом, о чём сообщил по командному радио.

«Похоже, Макс [Ферстаппен] и Ландо либо коснулись, либо перестраховались, и это, очевидно, спровоцировало инцидент в третьем повороте. Плотная борьба. Когда три-четыре машины выстраиваются в ряд, такое случается. Мы подумаем об этом в понедельник, хотя понятно, что это жёсткая борьба», — приводит слова Брауна Sky Sports.

Материалы по теме
Пиастри отреагировал на контакт с Норрисом в гонке Гран-при Сингапура
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android