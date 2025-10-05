В «Макларене» прокомментировали контакт Норриса и Пиастри в Сингапуре

Руководитель «Макларена» Зак Браун прокомментировал контакт пилотов команды Ландо Норриса и Оскара Пиастри в гонке Гран-при Сингапура.

Напомним, Норрис атаковал Пиастри на первом круге в третьем повороте и сумел обогнать, но повредил переднее антикрыло. Австралиец остался недоволен инцидентом, о чём сообщил по командному радио.

«Похоже, Макс [Ферстаппен] и Ландо либо коснулись, либо перестраховались, и это, очевидно, спровоцировало инцидент в третьем повороте. Плотная борьба. Когда три-четыре машины выстраиваются в ряд, такое случается. Мы подумаем об этом в понедельник, хотя понятно, что это жёсткая борьба», — приводит слова Брауна Sky Sports.