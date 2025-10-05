Карлос Сайнс прокомментировал прорыв с 18-го на 10-е место в гонке Гран-при Сингапура

Пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс прокомментировал выступление в гонке Гран-при Сингапура, где он сумел совершить прорыв с 18-го места на 10-е.

«Я бы задумался об очках с 13-го места, но старт с 18-го ещё больше лишил меня надежд. Нам удалось добиться одного очка в сложном и скучном Сингапуре, где ничего не происходит. Но наш темп позволил нам отыграть отставание в середине пелотона. Мы оказались единственными, кому это удалось.

Ключевым стало удлинение отрезка на «медиуме», с которым пришлось работать, будто это «хард». Темп в конце был отличным. И последовавший переход на «софт» позволил нам убрать ещё пару секунд за круг», — приводит слова Сайнса издание AS.