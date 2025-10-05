Карлос Сайнс прокомментировал прорыв с 18-го на 10-е место в гонке Гран-при Сингапура
Поделиться
Пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс прокомментировал выступление в гонке Гран-при Сингапура, где он сумел совершить прорыв с 18-го места на 10-е.
Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
05 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:40:22.367
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+5.430
3
Ландо Норрис
McLaren
+6.066
«Я бы задумался об очках с 13-го места, но старт с 18-го ещё больше лишил меня надежд. Нам удалось добиться одного очка в сложном и скучном Сингапуре, где ничего не происходит. Но наш темп позволил нам отыграть отставание в середине пелотона. Мы оказались единственными, кому это удалось.
Ключевым стало удлинение отрезка на «медиуме», с которым пришлось работать, будто это «хард». Темп в конце был отличным. И последовавший переход на «софт» позволил нам убрать ещё пару секунд за круг», — приводит слова Сайнса издание AS.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 октября 2025
-
20:41
-
19:45
-
19:34
-
19:18
-
18:44
-
18:25
-
18:21
-
18:14
-
17:31
-
17:22
-
17:12
-
17:08
-
17:00
-
16:45
-
16:45
-
16:11
-
15:10
-
15:01
-
14:43
-
14:30
-
14:18
-
14:13
-
13:42
-
13:36
-
13:29
-
12:59
-
12:39
-
12:06
-
11:53
-
11:47
-
10:51
-
10:45
-
10:44
-
10:11
-
09:50