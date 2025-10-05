Скидки
Авто Новости

Антонелли объяснил потерю двух позиций на старте Гран-при Сингапура

Комментарии

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал выступление в гонке Гран-при Сингапура. Напомним, итальянец финишировал на пятом месте.

Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
05 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:40:22.367
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+5.430
3
Ландо Норрис
McLaren
+6.066

«У меня возникли трудности на старте, пробуксовали колёса, и это дорого мне обошлось в первом повороте. Я потерял две позиции, и с этого момента моя гонка стала попыткой возвращения.

Физически очень тяжёлый заезд, но я доволен тем, что сумел отыграться. Темп был хорош, мне удалось вернуть позицию, совершив манёвр и опередив Леклера. Мы могли бы добиться большего сегодня вечером, но пятое место всё ещё удовлетворительно», — приводит слова Антонелли пресс-служба «Мерседеса».

