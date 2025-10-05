Антонелли объяснил потерю двух позиций на старте Гран-при Сингапура
Поделиться
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал выступление в гонке Гран-при Сингапура. Напомним, итальянец финишировал на пятом месте.
Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
05 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:40:22.367
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+5.430
3
Ландо Норрис
McLaren
+6.066
«У меня возникли трудности на старте, пробуксовали колёса, и это дорого мне обошлось в первом повороте. Я потерял две позиции, и с этого момента моя гонка стала попыткой возвращения.
Физически очень тяжёлый заезд, но я доволен тем, что сумел отыграться. Темп был хорош, мне удалось вернуть позицию, совершив манёвр и опередив Леклера. Мы могли бы добиться большего сегодня вечером, но пятое место всё ещё удовлетворительно», — приводит слова Антонелли пресс-служба «Мерседеса».
Материалы по теме
Комментарии
- 5 октября 2025
-
20:41
-
19:45
-
19:34
-
19:18
-
18:44
-
18:25
-
18:21
-
18:14
-
17:31
-
17:22
-
17:12
-
17:08
-
17:00
-
16:45
-
16:45
-
16:11
-
15:10
-
15:01
-
14:43
-
14:30
-
14:18
-
14:13
-
13:42
-
13:36
-
13:29
-
12:59
-
12:39
-
12:06
-
11:53
-
11:47
-
10:51
-
10:45
-
10:44
-
10:11
-
09:50