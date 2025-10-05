Антонелли объяснил потерю двух позиций на старте Гран-при Сингапура

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал выступление в гонке Гран-при Сингапура. Напомним, итальянец финишировал на пятом месте.

«У меня возникли трудности на старте, пробуксовали колёса, и это дорого мне обошлось в первом повороте. Я потерял две позиции, и с этого момента моя гонка стала попыткой возвращения.

Физически очень тяжёлый заезд, но я доволен тем, что сумел отыграться. Темп был хорош, мне удалось вернуть позицию, совершив манёвр и опередив Леклера. Мы могли бы добиться большего сегодня вечером, но пятое место всё ещё удовлетворительно», — приводит слова Антонелли пресс-служба «Мерседеса».