«Следил за этим почти всю гонку». Леклер рассказал о проблеме с машиной в Сингапуре

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал выступление в гонке Гран-при Сингапура, где он стал шестым.

«Думаю, мы проиграли 15 секунд за последние 10-15 кругов, пусть даже на результатах это не сказалось. Я вынужден был следить за тормозами практически всю гонку, и это получилось не лучшим образом.

Думаю, что всем пришлось больше внимания уделять тормозам на этой трассе, но, возможно, с нашей стороны получился вообще перебор. Особенно тяжело было в конце, но, так или иначе, день получился непростым с первого круга и до последнего», — приводит слова Леклера Sky Sports.

