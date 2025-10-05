Скидки
Льюис Хэмилтон повторил антирекорд «Феррари»

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон повторил антирекорд на минувшем Гран-при Сингапура Формулы-1.

Британец провёл 18 этапов подряд без подиума с момента дебюта за итальянскую команду, что стало худшей серией в её истории наряду с серией француза Дидье Пирони в 1981-1982 годах.

Число гонок за «Феррари» без подиума с дебюта:

Льюис Хэмилтон (Великобритания) – 18;
Дидье Пирони (Франция) – 18;
Иван Капелли (Италия) – 14;
Жиль Вильнёв (Канада) – 13;
Герхард Бергер (Австрия) – 11;
Артуро Мерцарио (Италия) – 11.

