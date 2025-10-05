Норрис ответил, повёл ли себя агрессивно с Пиастри в гонке Гран-при Сингапура

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о борьбе с напарником Оскаром Пиастри на старте гонки Гран-при Сингапура.

«Думаю, что старт был хорошим, учитывая, что это была правая сторона решётки. Разгон также получился хорошим, я занял выгодную позицию, чтобы не допустить обгон на выходе из первого поворота и на входе во второй.

На внутренней траектории Оскара оставался большой зазор. Всё было очень близко. Местами трасса была всё ещё скользкая и подсыхала, кажется, я задел заднюю часть машины Макса, и это немного меня скорректировало. И это всё. Я отыграл две позиции, и если бы я не сделал это там, то, наверное, вообще бы не сделал. Все видели, обгонять было сложно. Но агрессия окупилась.

Было ли это агрессивно по отношению к напарнику? Ну, я ударил Макса. Так что это не было агрессивно по отношению к моему напарнику», – приводит слова Норриса издание Motorsport.