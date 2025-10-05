Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту

В Ростове-на-Дону завершился Кубок России по дрифту. Трасса на территории стадиона «Ростов Арена» собрала сильнейших представителей Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) и Открытого чемпионата РДС (RDS Open), которые сразились за звание лучшего пилота по итогам летнего сезона. Победителем турнира стал пилот Takayama Forward Auto Роман Тиводар. Компанию составили два дебютанта турнира. Максим Гроссман (TimeUp) завоевал серебро, а Дамир Идиятулин (Fresh Racing) обеспечил себе бронзу.

В командном зачёте второй год подряд уверенную победу одержала Takayama Forward Auto, но в этот раз результаты оказались плотнее. Если в 2024 году первое место коллективу обеспечил победный дубль его пилотов, то теперь в топ-4 вышли представители четырёх разных команд. Второе место в командном первенстве заняла Fresh Racing, а тройку сильнейших замкнула TimeUp.

Кубок России «TEBOIL Суперфинал РДС». «Ростов Арена». Личный зачёт. Топ-3:

Роман Тиводар (Сочи, Takayama Forward Auto) — 216 баллов;

Максим Гроссман (Иркутск, TimeUp) — 191 балл;

Дамир Идиятулин (Красноярск, Fresh Racing) — 185 баллов.

Кубок России «TEBOIL Суперфинал РДС». «Ростов Арена». Командный зачёт. Топ-3:

Takayama Forward Auto — 317 баллов;

Fresh Racing — 297 баллов;

TimeUp — 273 балла.