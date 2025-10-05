Скидки
Цунода — о Гран-при Сингапура: худший первый круг, что у меня когда-либо был

Цунода — о Гран-при Сингапура: худший первый круг, что у меня когда-либо был
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода прокомментировал выступление в гонке Гран-при Сингапура. Напомним, японец стал 12-м.

«Сегодняшний первый круг был худшим, что у меня когда-либо был. Я потерял так много позиций, у меня вообще не было места. Каждый раз, когда я пытался обогнать, там оказывалась другая машина, которая не оставляла мне места. Так было на каждом повороте первого круга, где я пытался обгонять.

Что действительно рассматривает, так это то, что мой темп сегодня был по-настоящему хорош, лучший темп за всё время работы с командой. Этого определённо было достаточно, чтобы попасть в очки», — приводит слова Цуноды пресс-служба «Ред Булл».

