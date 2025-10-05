Скидки
Льюис Хэмилтон рассказал о проблеме, приведшей к штрафу на Гран-при Сингапура

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о выступлении в гонке Гран-при Сингапура. Напомним, британец получил пятисекундное наказание за неоднократный выезд за пределы трассы из-за проблем с тормозами.

«Гонка получилась неплохой, хотя старт не был хорошим. Было очень тяжело обгонять, я как будто застрял на месте. В конце я догнал Кими, но отказали тормоза. Вы видели искру из левого переднего колеса, мне пришлось замедлиться, чтобы охладить их. Когда они остыли, стало немного лучше, но это всё равно не исправило ситуацию», — приводит слова Хэмилтона издание Crash.net.

