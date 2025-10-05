«Макларен» опубликовал пост, посвящённый Норрису и Пиастри, после Гран-при Сингапура

Команда Формулы-1 «Макларен» опубликовала пост в социальных сетях, посвящённый пилотам команды, британцу Ландо Норрису и австралийцу Оскару Пиастри, после гонки Гран-при Сингапура.
«LN4 + OP81🧡», – говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, Норрис атаковал Пиастри на первом круге в третьем повороте и сумел обогнать, но повредил переднее антикрыло. Австралиец остался недоволен инцидентом, о чём сообщил по командному радио.
Формула-1. Гран-при Сингапура. Гонка
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 62 круга.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +5.430.
3. Ландо Норрис («Макларен») +6.066.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +8.146.
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +33.681.
6. Шарль Леклер («Феррари») +45.996.
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1:20.251.
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:20.667.
9. Оливер Берман («Хаас») +1:33.527.
10. Карлос Сайнс («Уильямс») +1 круг.