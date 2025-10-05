Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Макларен» опубликовал пост, посвящённый Норрису и Пиастри, после Гран-при Сингапура

Команда Формулы-1 «Макларен» опубликовала пост в социальных сетях, посвящённый пилотам команды, британцу Ландо Норрису и австралийцу Оскару Пиастри, после гонки Гран-при Сингапура.

«LN4 + OP81🧡», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, Норрис атаковал Пиастри на первом круге в третьем повороте и сумел обогнать, но повредил переднее антикрыло. Австралиец остался недоволен инцидентом, о чём сообщил по командному радио.

Формула-1. Гран-при Сингапура. Гонка

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 62 круга.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +5.430.

3. Ландо Норрис («Макларен») +6.066.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +8.146.

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +33.681.

6. Шарль Леклер («Феррари») +45.996.

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1:20.251.

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:20.667.

9. Оливер Берман («Хаас») +1:33.527.

10. Карлос Сайнс («Уильямс») +1 круг.