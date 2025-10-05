Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис — о борьбе с Пиастри на старте: любой на решётке сделал бы то же самое

Норрис — о борьбе с Пиастри на старте: любой на решётке сделал бы то же самое
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о борьбе с напарником Оскаром Пиастри на старте гонки Гран-при Сингапура.

«Любой на стартовой решётке сделал бы то же самое. Итак, если вы обвиняете меня в том, что я оказался на внутренней траектории и заехал в большой зазор, то, думаю, вам не место в Формуле-1.

Не думаю, что я сделал что-то неправильное. Очевидно, я недооценил то, насколько был близок к Максу [Ферстаппену], но таковы гонки. В противном случае ничего бы не произошло, уверен, я всё равно оказался бы впереди Оскара», — приводит слова Норриса издание RaceFans.

Материалы по теме
Пиастри отреагировал на контакт с Норрисом в гонке Гран-при Сингапура

Самые яркие Гран-при Сингапура Формулы-1

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android