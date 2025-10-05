Норрис — о борьбе с Пиастри на старте: любой на решётке сделал бы то же самое

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о борьбе с напарником Оскаром Пиастри на старте гонки Гран-при Сингапура.

«Любой на стартовой решётке сделал бы то же самое. Итак, если вы обвиняете меня в том, что я оказался на внутренней траектории и заехал в большой зазор, то, думаю, вам не место в Формуле-1.

Не думаю, что я сделал что-то неправильное. Очевидно, я недооценил то, насколько был близок к Максу [Ферстаппену], но таковы гонки. В противном случае ничего бы не произошло, уверен, я всё равно оказался бы впереди Оскара», — приводит слова Норриса издание RaceFans.

