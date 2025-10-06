Скидки
В «Феррари» прокомментировали проблемы Хэмилтона с тормозами в Сингапуре

Глава «Феррари» Фредерик Вассер прокомментировал выступление семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона на Гран-при Сингапура.

Напомним, британец получил 5-секундное наказание за неоднократный выезд за пределы трассы из-за проблем с тормозами, в результате чего сместился с седьмого на восьмое место.

«Нам пришлось накатом входить в повороты в гонке, и это непросто делать даже Льюису и Шарлю, потому что нужно подстраивать точку торможения на каждом круге. Очевидно, несколько кругов Льюис атаковал, но ты не можешь как следует проехать 95% процентов гонки с поднятой ногой.

Мы все понимаем, что в Сингапуре тормоза критически важны, если вы находитесь в середине пелотона. Но все равно это было неожиданно», — приводит слова Вассера издание Crash.net.

Льюис Хэмилтон рассказал о проблеме, приведшей к штрафу на Гран-при Сингапура
