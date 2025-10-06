«Локти будут выставляться сильнее». Тото Вольф высказался о борьбе Норриса и Пиастри

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал борьбу пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри в гонке Гран-при Сингапура.

«Я видел это уже не раз. Думаю, что Андреа и Зак хорошо с этим справляются. Они говорят об этом и действуют предельно прозрачно. На все становится напряженней, наступает момент, когда считанные очки начинают иметь значение.

Теперь они начнут все считать и пересчитывать. Полагаю, локти будут выставляться немного сильнее. Вот где начинается самое интересное», — приводит слова Вольфа издание GPblog.

Ранее Пиастри отреагировал на контакт с Норрисом в гонке Гран-при Сингапура.