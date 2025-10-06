Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Босс «Феррари» Вассёр ответил, насколько безопасно было ехать Хэмилтону без тормозов

Босс «Феррари» Вассёр ответил, насколько безопасно было ехать Хэмилтону без тормозов
Комментарии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр объяснил, почему Льюис Хэмилтон не угрожал безопасности других гонщиков на финальных кругах Гран-при Сингапура Формулы-1, когда на болиде британского пилота практически перестали работать тормоза. Некоторые эксперты полагают, что команда или гоночная дирекция должны были снять Хэмилтона с гонки.

«В плане безопасности всё было в порядке. Мы же соответствующим образом изменили темп. Речь не шла о том, что Льюис атакует как сумасшедший на последнем круге. Он ехал на 30 секунд медленнее. Так что в плане безопасности он был на правильной стороне», — приводит слова Вассёра Crash.

Материалы по теме
«Поверить не могу!» Алонсо раскритиковал Хэмилтона за срезки трассы в Сингапуре
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android