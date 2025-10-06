Босс «Феррари» Вассёр ответил, насколько безопасно было ехать Хэмилтону без тормозов

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр объяснил, почему Льюис Хэмилтон не угрожал безопасности других гонщиков на финальных кругах Гран-при Сингапура Формулы-1, когда на болиде британского пилота практически перестали работать тормоза. Некоторые эксперты полагают, что команда или гоночная дирекция должны были снять Хэмилтона с гонки.

«В плане безопасности всё было в порядке. Мы же соответствующим образом изменили темп. Речь не шла о том, что Льюис атакует как сумасшедший на последнем круге. Он ехал на 30 секунд медленнее. Так что в плане безопасности он был на правильной стороне», — приводит слова Вассёра Crash.