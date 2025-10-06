Баттон — о жалобах Пиастри: на его месте я бы признал: «В этот раз напарник лучше меня!»

Чемпион Формулы-1 в сезоне-2009, а ныне эксперт Дженсон Баттон высказался о жалобах Оскара Пиастри на своего напарника по «Макларену» Ландо Норриса из-за инцидента на старте гонки Гран-при Сингапура.

«Это гонки. Он [Ландо] рядом с Максом. Он слегка врезался в заднюю часть «Ред Булл». И у него немного избыточной поворачиваемости, что довольно необычно. Я думаю, это просто показывает, насколько низким было сцепление с асфальтом. Он не пытался намеренно прижать его [Оскара] к стене.

Он не ехал так, чтобы толкнуть его в стену. Он не ехал до самой стены в надежде, что Оскар врежется или сойдёт. Это случилось в середине поворота — у него внезапно возник занос. Если бы я был Оскаром, я бы сказал: «А, мой напарник оказался лучше меня в этот раз!» Вот и всё», — сказал Баттон в эфире Sky Sports.