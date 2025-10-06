Нико Хюлькенберг объяснил свой разворот в гонке Гран-при Сингапура
Пилот «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг высказался о выступлении на минувшем Гран-при Сингапура, напомним немец стал 20-м.
Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
05 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:40:22.367
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+5.430
3
Ландо Норрис
McLaren
+6.066
«Не наш день. Без хорошей позиции на трассе нам всегда тяжело. Особенно на городской трассе, где практически невозможно обгонять, только если у вас нет большого преимущества за счёт шин.
В конце, когда я приблизился к Франко [Колапинто], он рано затормозил, и это стало для меня сюрпризом, я потерял прижимную силу в задней части, что привело к блокировке и развороту.
Придется подумать о стратегии, но в целом нам не хватило темпа в этот уикенд. Несмотря на это, учиться можно и в такие трудные дни и реализовываться в следующих гонках», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Кик-Заубера».
