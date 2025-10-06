Нико Хюлькенберг объяснил свой разворот в гонке Гран-при Сингапура

Пилот «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг высказался о выступлении на минувшем Гран-при Сингапура, напомним немец стал 20-м.

«Не наш день. Без хорошей позиции на трассе нам всегда тяжело. Особенно на городской трассе, где практически невозможно обгонять, только если у вас нет большого преимущества за счёт шин.

В конце, когда я приблизился к Франко [Колапинто], он рано затормозил, и это стало для меня сюрпризом, я потерял прижимную силу в задней части, что привело к блокировке и развороту.

Придется подумать о стратегии, но в целом нам не хватило темпа в этот уикенд. Несмотря на это, учиться можно и в такие трудные дни и реализовываться в следующих гонках», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Кик-Заубера».