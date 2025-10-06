В ESPN объяснили, почему Пиастри не было на праздновании «Макларена» после победы в КК

В издании ESPN объяснили, почему австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри отсутствовал на праздновании «Макларена» в честь досрочной победы в Кубке конструкторов сразу после финиша гонки Гран-при Сингапура.

«Процедура, которой должны следовать пилоты после гонки Формулы-1, определяется по финишной позиции. Три пилота, попавшие на подиум, дают интервью F1 TV сразу после того, как выходят из своих болидов, что предписано руководством Формулы-1 (FOM). Источники подтвердили ESPN, что перед уикендом в Ф-1 предложили «Макларену» идею празднования возможной победы в Кубке конструкторов. «Макларен» не хотел слишком много планировать, опасаясь искушать судьбу, особенно после упущенного шанса в Баку. Внутри команды подтвердили, что большинство сотрудников не знали о плане про выход на подиум для празднования.

Именно здесь ключевым является другой протокол для пилотов, не попавших на подиум. Согласно регламенту гонщики, финишировавшие за пределами первой тройки, должны сразу же пройти взвешивание у ФИА, а затем направиться в пресс-центр в паддоке, чтобы дать интервью телевидению и прессе (гонщики, выбывшие во время гонки, проходят в пресс-центр, пока гонка ещё продолжается). Нередко в интервью пилотов даже слышны гимны с подиума», — говорится в статье.

На заглавной фотографии к новости кадр с празднования «Макларена» в Сингапуре после всех интервью и процедур, где Оскар располагается в центре.