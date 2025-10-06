Расселл: если бы Ферстаппен обогнал меня в первом повороте, то выиграл бы гонку
Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл, комментируя победу в гонке Гран-при Сингапура, заявил, что решающим моментом в заезде стал старт.
Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
05 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:40:22.367
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+5.430
3
Ландо Норрис
McLaren
+6.066
«Я подумал, что это [решение поставить «софт»] был умный ход со стороны «Ред Булл». Будем честны, если бы Макс [Ферстаппен] обогнал меня в первом повороте, думаю, он бы выиграл гонку. Потому что обгоны слишком сложны.
Вы видели, Ландо [Норрис] определённо был самым быстрым парнем на трассе, но он не смог пройти Макса. Хотя был в пределах секунды на каждом круге. Если это не получилось у Ландо, сомневаюсь, что это получилось бы у нас», — приводит слова Расселла издание Racer.
