Ферстаппен — о шансах на титул в 2025-м: нужно доминировать. Мы этого не делаем

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») оценил шансы на пятый титул в сезоне-2025 после второго места на Гран-при Сингапура.
«Для того, чтобы оставаться в борьбе за чемпионство, нужно побеждать. Нужно доминировать. Мы этого не делаем, по крайней мере не в этот уикенд. Мы недостаточно догоняем лидеров. Для этого нужно было победить в Сингапуре, а мы этого не сделали. Такова реальность. Мы и так потеряли слишком много очков в начале сезона.
Это вполне очевидно, но мы просто стараемся смотреть на каждую гонку по отдельности. Мы старались сделать всё, что могли. Эта трасса по-прежнему не наша любимая, думаю, в том числе и из-за конфигурации машины, тем не менее второе место — это всё ещё отличный результат», — сказал Ферстаппен в эфире Sky Sports.
- 6 октября 2025
-
11:34
-
10:51
-
10:23
-
09:47
-
09:39
-
08:30
-
01:21
-
01:04
-
00:56
- 5 октября 2025
-
23:37
-
23:24
-
22:41
-
22:16
-
21:36
-
21:24
-
21:03
-
20:41
-
19:45
-
19:34
-
19:18
-
18:44
-
18:25
-
18:21
-
18:14
-
17:31
-
17:22
-
17:12
-
17:08
-
17:00
-
16:45
-
16:45
-
16:11
-
15:10
-
15:01
-
14:43