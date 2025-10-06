Скидки
Ферстаппен — о шансах на титул в 2025-м: нужно доминировать. Мы этого не делаем

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») оценил шансы на пятый титул в сезоне-2025 после второго места на Гран-при Сингапура.

Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
05 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:40:22.367
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+5.430
3
Ландо Норрис
McLaren
+6.066

«Для того, чтобы оставаться в борьбе за чемпионство, нужно побеждать. Нужно доминировать. Мы этого не делаем, по крайней мере не в этот уикенд. Мы недостаточно догоняем лидеров. Для этого нужно было победить в Сингапуре, а мы этого не сделали. Такова реальность. Мы и так потеряли слишком много очков в начале сезона.

Это вполне очевидно, но мы просто стараемся смотреть на каждую гонку по отдельности. Мы старались сделать всё, что могли. Эта трасса по-прежнему не наша любимая, думаю, в том числе и из-за конфигурации машины, тем не менее второе место — это всё ещё отличный результат», — сказал Ферстаппен в эфире Sky Sports.

