Ферстаппен — о шансах на титул в 2025-м: нужно доминировать. Мы этого не делаем

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») оценил шансы на пятый титул в сезоне-2025 после второго места на Гран-при Сингапура.

«Для того, чтобы оставаться в борьбе за чемпионство, нужно побеждать. Нужно доминировать. Мы этого не делаем, по крайней мере не в этот уикенд. Мы недостаточно догоняем лидеров. Для этого нужно было победить в Сингапуре, а мы этого не сделали. Такова реальность. Мы и так потеряли слишком много очков в начале сезона.

Это вполне очевидно, но мы просто стараемся смотреть на каждую гонку по отдельности. Мы старались сделать всё, что могли. Эта трасса по-прежнему не наша любимая, думаю, в том числе и из-за конфигурации машины, тем не менее второе место — это всё ещё отличный результат», — сказал Ферстаппен в эфире Sky Sports.