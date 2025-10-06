Видео: Серхио Перес вышел на сцену во время концерта Энрике Иглесиаса

35-летний мексиканский гонщик Серхио Перес, являющийся пилотом команды «Кадиллак», появился на концерте популярного музыкального исполнителя Энрике Иглесиаса.

Во время концерта в мексиканском городе Гвадалахара Энрике поприветствовал Переса и спустился к нему в зрительный зал, приглашая подняться на сцену. Позже Серхио, находящийся в приподнятом настроении, поднялся к исполнителю и поприветствовал публику.

Перес вернётся за руль болида «Королевских гонок» в сезоне-2026 в составе команды-дебютанта «Кадиллак». По ходу 2025 года мексиканец примет участие в тестах за рулём старого болида «Феррари». Итальянские двигатели будут использоваться американской командой.