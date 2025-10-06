Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Видео: Серхио Перес вышел на сцену во время концерта Энрике Иглесиаса

Видео: Серхио Перес вышел на сцену во время концерта Энрике Иглесиаса
Комментарии

35-летний мексиканский гонщик Серхио Перес, являющийся пилотом команды «Кадиллак», появился на концерте популярного музыкального исполнителя Энрике Иглесиаса.

Во время концерта в мексиканском городе Гвадалахара Энрике поприветствовал Переса и спустился к нему в зрительный зал, приглашая подняться на сцену. Позже Серхио, находящийся в приподнятом настроении, поднялся к исполнителю и поприветствовал публику.

Перес вернётся за руль болида «Королевских гонок» в сезоне-2026 в составе команды-дебютанта «Кадиллак». По ходу 2025 года мексиканец примет участие в тестах за рулём старого болида «Феррари». Итальянские двигатели будут использоваться американской командой.

Материалы по теме
«Кадиллак» объявил цели на дебютный сезон в Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android