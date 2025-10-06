«В стиле Ферстаппена». Деймон Хилл оценил победу Расселла на Гран-при Сингапура

Чемпион мира британец Деймон Хилл прокомментировал победу гонщика «Мерседеса» соотечественника Джорджа Расселла в гонке Гран-при Сингапура.

«Отличная гонка и поул, Джордж Расселл. Первоклассная работа на протяжении всего уикенда. Да, я знаю, у него была ошибка. Но не тогда, когда это было важно. В стиле Ферстаппена», — написал Хилл в социальной сети X (ранее Twitter).

Формула-1. Гран-при Сингапура. Гонка

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 62 круга.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +5.430.

3. Ландо Норрис («Макларен») +6.066.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +8.146.

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +33.681.

6. Шарль Леклер («Феррари») +45.996.

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:20.667.

8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1:25.251.

9. Оливер Берман («Хаас») +1:33.527.

10. Карлос Сайнс («Уильямс») +1 круг.