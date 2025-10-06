«Макларен» отреагировал на слухи, что Пиастри выключил радио во время диалога с Брауном

В издании Racingnews365 заявили, что в Сети набирает популярность видеофрагмент с онборда болида Оскара Пиастри («Макларен»), на котором видно, как австралиец отключает радио в тот момент, когда исполнительный директор коллектива Зак Браун говорил с Оскаром после финиша гонки Гран-при Сингапура.

«Оскар, мы оформили второе подряд чемпионство! Тяжёлая гонка, спасибо вам за...» — на этом моменте радиоканал на записи с онборда выключается.

Позже один из представителей «Макларена» в беседе с Racingnews365 подтвердил, что Оскар не был в курсе того, что Зак подключился по радио, и уже до подключения Брауна заглушил болид.