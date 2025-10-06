Как вы оцениваете борьбу Норриса с Пиастри на старте?

Примечательный эпизод произошел между гонщиками «Макларена», британцем Ландо Норрисом и австралийцем Оскаром Пиастри, в гонке Гран-при Сингапура Формулы-1, состоявшейся вчера, 5 октября.

Норрис атаковал Пиастри на первом круге в третьем повороте и сумел обогнать, но не смог избежать контакта. Австралиец остался недоволен инцидентом, о чём сообщил по командному радио.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: как вы оцениваете борьбу Норриса с Пиастри на старте?

Напомним, победителем Гран-при Сингапура стал пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл. Вторым финишировал голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Замкнул топ-3 Ландо Норрис.